В то же время базовые принципы мобилизации остаются неизменными. Об этом сообщает адвокат Оксана Воробей в комментарии "Фактам ICTV".
Каких изменений ждать с 1 апреля?
В Украине с 1 апреля 2026 года мобилизация происходит по обновленным правилам, которые фактически начали внедрять еще с марта. Речь идет не о новой модели призыва, а об усилении контроля, цифровизацию и изменение подходов к отсрочкам и бронированию.
Главное: новой мобилизации нет, но правила стали жестче. Как объясняют специалисты, государство не вводит принципиально новую систему мобилизации, но меняет ее администрирование.
Новой модели мобилизации не введено, однако происходит переход к более строгому администрированию и цифровому контролю, – говорит адвокат.
Основной акцент – на проверке данных, автоматизации и борьбе со злоупотреблениями. Так, одним из ключевых изменений стала цифровизация мобилизации. В Украине активно внедряется система электронного учета. В частности, введены электронные сообщения о повестках и автоматическая военно-учетная регистрация.
Фактически бумажные повестки постепенно уходят в прошлое, а вся информация фиксируется в электронных реестрах.
Кроме того, система автоматически фиксирует нарушения, отсрочки интегрируются с государственными базами, растет контроль за неявкой.
- Изменения в отсрочке
А процедура получения отсрочки стала проще – теперь ее можно оформить онлайн, без посещения ТЦК. В то же время государство усилило проверки оснований.
Происходит централизованная проверка оснований для отсрочки и борьба с фиктивными документами, – объясняет эксперт.
В частности, внимание уделяют случаям фиктивного ухода за родственниками или обучения.
- Новые требования для предприятий по бронированию
Обновленные правила бронирования также стали более жесткими.
В частности:
- проверяется статус критически важных предприятий;
- данные о работниках сверяются с реестрами;
- ужесточены требования к зарплате для бронирования.
Обновленные правила меняют порядок и условия получения отсрочки для работников. Это должно уменьшить количество злоупотреблений и фиктивного бронирования.
Кто подлежит мобилизации?
Как и раньше, мобилизация касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Воинская обязанность распространяется на мужчин, а мобилизация продолжается до завершения военного положения.
Женщины могут служить добровольно, а граждане с инвалидностью или отсрочкой не подлежат призыву (при наличии подтвержденных документов).