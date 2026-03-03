Кто не имеет права ехать за границу в марте?

Некоторые из граждан, которые имеют отсрочку имеют право ехать за пределы Украины. Но даже здесь есть правовые нюансы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Вадим Гречкивский.

Так, как и раньше, без проблем пересечь границу могут:

люди, которые имеют инвалидность;

большинство женщин;

родители, которые имеют более трех детей;

мужчины, старше 60 лет и юноши 18-22 лет включительно;

военнообязанные, которые сопровождают на лечение своих родителей с инвалидностью I или II группы;

близкие родственники военнослужащих, погибших во время вооруженной агрессии.

Главным условием остается правильно оформленная отсрочка.

Однако не всегда освобождение от мобилизации позволяют выезд из Украины. Работа пограничников в сфере решения о выезде регулируется Положением о пересечении границы. Там определены конкретные случаи. По словам адвоката, документ не содержит нормы о том, что можно выпускать всех студентов.

Вадим Гречкивский Адвокат Студенты не могут выехать за границу... Если студент старше 23 лет и у него есть отсрочка, он не может выезжать, нет правил.

Для студентов-мужчин, которым 23 – 60 лет, порядок строже. Даже факт обучения за границей не является причиной для пересечения границы. Поэтому и они должны иметь законные основания, чтобы уехать из Украины.

В то же время женщинам почти всем разрешено выезжать за границу. Вадим Гречкивский отметил, что толькотолько госслужащие не могут пересекать границы Украины. Однако пограничники выпустят таких женщин, если они сопровождают несовершеннолетнего ребенка на отдых.

Что еще стоит знать о правилах выезда за границу во время войны?