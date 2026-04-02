Найближчим часом в Україні запровадять зміни. Про це повідомили в Міноборони.
Що розповіли в Міноборони?
У Міністерстві оборони України відреагували на смертельний інцидент з військовослужбовцем ТЦК у Львові, назвавши трагедію злочином проти держави.
У відомстві наголосили, що Україна тримається на військових, які виконують свої обов'язки як на фронті, так і в тилу, зокрема на небойових посадах, забезпечуючи оборону країни.
У Міноборони підкреслили, що той, хто вбиває військового – незалежно від місця – діє проти України. За такі дії передбачене невідворотне покарання.
Водночас у відомстві визнали, що система мобілізації потребує змін, і пообіцяли їх впровадити найближчим часом.
Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство,
– наголосили в Міноборони.
Що відомо про смертельний інцидент у Львові?
Інцидент із нападом на військовослужбовця ТЦК у Львові стався 2 квітня на вулиці Патона. Під час заходів оповіщення зловмисник ударив ножем у шию 52-річного військового.
У коментарі 24 Каналу начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс розповіла, що нападник, який убив військовослужбовця ТЦК у Львові, підійшов до нього самостійно, без затримання з боку військових. Затриманим виявився працівник Львівської митниці 1991 року народження, слідчі дії тривають.
У Державній митній службі України підтвердили, що до нападу на військовослужбовця ТЦК у Львові причетний державний інспектор Львівської митниці. У відомстві зазначили, що співпрацюють зі слідством і висловили щирі співчуття родині загиблого.