Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України – Юлія Гірдвіліс.

Які деталі щодо нападу на військового ТЦК у Львові стали відомі?

Юлія Гірдвіліс наголосила, що, за попередньою інформацією, нападник напередодні вбивства підійшов до військового ТЦК у Львові сам.

Це був раптовий такий напад і, на жаль, військовослужбовець помер,

– пояснила представниця Нацполіції.

Уже протягом години цього чоловіка було затримано. Він виявився працівником Львівської митниці 1991 року народження.

"Це уродженець Львівщини. Він затриманий. Зараз тривають слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження", – резюмувала Гірдвіліс.

До речі, у Державній митній службі України підтвердили, що нападником на військовослужбовця ТЦК у Львові був держінспектор Львівської митниці. Там підкреслили, що сприяють слідству та висловили щирі співчуття рідним загиблого військового.

Що ще відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові?