Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины – Юлия Гирдвилис.

К теме Это большая беда, – Садовый отреагировал на убийство военнослужащего ТЦК во Львове

Какие детали относительно нападения на военного ТЦК во Львове стали известны?

Юлия Гирдвилис отметила, что, по предварительной информации, нападающий накануне убийства подошел к военному ТЦК во Львове сам.

Это было внезапное такое нападение и, к сожалению, военнослужащий умер,

– объяснила представительница Нацполиции.

Уже в течение часа этот мужчина был задержан. Он оказался работником Львовской таможни 1991 года рождения.

"Это уроженец Львовской области. Он задержан. Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство", – резюмировала Гирдвилис.

Кстати, в Государственной таможенной службе Украины подтвердили, что нападавшим на военнослужащего ТЦК во Львове был госинспектор Львовской таможни. Там подчеркнули, что способствуют следствию и выразили искренние соболезнования родным погибшего военного.

Что еще известно об убийстве военнослужащего ТЦК во Львове?