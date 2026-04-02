Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины – Юлия Гирдвилис.
Какие детали относительно нападения на военного ТЦК во Львове стали известны?
Юлия Гирдвилис отметила, что, по предварительной информации, нападающий накануне убийства подошел к военному ТЦК во Львове сам.
Это было внезапное такое нападение и, к сожалению, военнослужащий умер,
– объяснила представительница Нацполиции.
Уже в течение часа этот мужчина был задержан. Он оказался работником Львовской таможни 1991 года рождения.
"Это уроженец Львовской области. Он задержан. Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство", – резюмировала Гирдвилис.
Кстати, в Государственной таможенной службе Украины подтвердили, что нападавшим на военнослужащего ТЦК во Львове был госинспектор Львовской таможни. Там подчеркнули, что способствуют следствию и выразили искренние соболезнования родным погибшего военного.
Что еще известно об убийстве военнослужащего ТЦК во Львове?
Нападение на военнослужащего ТЦК во Львове произошло на улице Выговского 2 апреля. Преступник нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения.
Во Львовском ОТЦК уже отреагировали на это преступление. Там отметили, что нападающий обязательно понесет наказание за свои действия.
Также в сети появилось первое фото нападавшего на военнослужащего ТЦК во Львове. Сейчас мотивы преступления мужчины устанавливают правоохранители.