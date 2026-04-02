Об этом городской голова написал в своем телеграмм-канале.
Как прокомментировал трагедию во Львове Андрей Садовый?
Городской голова Львова заявил, что правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.
Он отметил, что когда в мирном городе забирают жизнь человека – это большая трагедия. Садовый добавил, что никаких оправданий этому поступку нет, а виновный должен получить справедливое и суровое наказание.
Глава города поблагодарил правоохранителей за оперативную и профессиональную работу.
Соболезнования родным и близким погибшего,
– написал Садовый.
Что известно об убийстве военного ТЦК во Львове?
Днем 2 апреля неизвестный напал с ножом на военнослужащего ТЦК на улице Выговского во Львове.
Нападавший нанес удар ножом в шею 52-летнему военному. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
За несколько часов правоохранители установили местонахождение нападавшего и задержали его. Им оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.
СМИ предполагают, что убийцей оказался таможенник Андрей Труш.