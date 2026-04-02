Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі.

Як прокоментував трагедію у Львові Андрій Садовий?

Міський голова Львова заявив, що правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Він наголосив, що коли у мирному місті забирають життя людини – це велика трагедія. Садовий додав, що жодних виправдань цьому вчинку немає, а винний має отримати справедливе та суворе покарання.

Очільник міста подякував правоохоронцям за оперативну та професійну роботу.

Співчуття рідним і близьким загиблого,
– написав Садовий.

Що відомо про вбивство військового ТЦК у Львові?

  • Вдень 2 квітня невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК на вулиці Виговського у Львові.

  • Нападник завдав удару ножем у шию 52-річному військовому. Від отриманих травм чоловік помер в лікарні.

  • За кілька годин правоохоронці встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.

  • ЗМІ припускають, що вбивцею виявився митник Андрій Труш.