Наразі мотиви нападника з'ясовують. Про це повідомили у поліції.

Що розповіли у поліції?

Правоохоронці Львівщини затримали чоловіка, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК у Львові, та оприлюднили фото підозрюваного. Як повідомили в поліції, фігурантом виявився львів'янин 1991 року народження, який працює інспектором Львівської митниці.



Фото затриманого нападника на військового ТЦК / Фото поліції

Відомо, що інцидент стався 2 квітня близько 14:15 на вулиці Патона. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Для розшуку нападника була проведена поліцейська спецоперація, до якої залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих, патрульних та інші служби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за вбивство. Затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

