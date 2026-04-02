В ближайшее время в Украине будут введены изменения. Об этом сообщили в Минобороны.

Что рассказали в Минобороны?

В Министерстве обороны Украины отреагировали на смертельный инцидент с военнослужащим ТЦК во Львове, назвав трагедию преступлением против государства.

В ведомстве подчеркнули, что Украина держится на военных, выполняющих свои обязанности как на фронте, так и в тылу, в том числе на небоевых должностях, обеспечивая оборону страны.

В Минобороны подчеркнули, что убивающий военного – независимо от места – действует против Украины. За такие действия предусмотрено неотвратимое наказание.

В то же время в ведомстве признали, что система мобилизации нуждается в изменениях, и пообещали их внедрить в ближайшее время.

Система мобилизации нуждается в изменениях, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство,

– отметили в Минобороны.

