Сергій Іллін, комунікаційний менеджер цифрового напрямку Міноборони, в коментарі 24 Каналу заперечив поширену ЗМІ інформацію про те, що ТЦК отримують адреси і телефон громадян через Резерв+. Він наголосив, що ТЦК не отримують додаткових даних через сам факт входу в застосунок.

До теми Чи можуть військові або поліція силоміць забирати людину в ТЦК: пояснення юриста

Хто написав, що ТЦК отримує адреси і телефони громадян через Резерв+?

ЗМІ підхопили відповідь на порталі "Юристи.UA". Олександр із Києва запитував, які дані отримає про нього держава, якщо він встановить Резерв+ і увійде через нього.

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що сам по собі факт авторизації у застосунку Резерв+ не є анонімною дією, оскільки такий доступ здійснюється шляхом електронної ідентифікації, а відомості в застосунку відображаються з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Після первинного входу та підтвердження або уточнення даних до Реєстру передаються, зокрема, адреса проживання, номер телефону та адреса електронної пошти. Отже, з юридичної точки зору вхід у Резерв+ є електронною взаємодією особи з власним записом у Реєстрі,

– пояснив він.

Деякі ЗМІ подали відповідь Айвазяна як таку, що після входу в Резерв+ ТЦК отримає адресу і телефон громадянина. Сергій Іллін спростував це.

Резерв+ не збирає нові дані "для ТЦК", а лише відображає вже наявну інформацію з державних реєстрів. Водночас застосунок не є анонімним через своє призначення, оскільки це державний сервіс, який працює з військовим обліком і даними з реєстру військовозобов’язаних. Авторизація відбувається через BankID. ТЦК не отримують додаткових даних через сам факт входу в застосунок,

– заявив він у коментарі 24 Каналу.

Іллін уточнив, що "анонімного режиму" немає, бо це персоналізований державний сервіс. Проте жодного "додаткового доступу" до контактів громадянина через вхід не виникає.

А чи будуть повістки через Резерв+ та Дію?