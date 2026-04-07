Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" в ефірі 24 Каналу відверто сказав, що думає про ухилянтів, роботу ТЦК і людей, які тікають уже після мобілізації. Він пояснив, чому бусифікація не працює так, як мала б, і чому здорових чоловіків, які уникають служби, це все одно не врятує.

Ухилянти, ТЦК та страх мобілізації

Раптор почав із того, що люди, які ховаються по хатах і бояться ТЦК, часто уявляють собі найгірший сценарій ще до того, як взагалі потрапляють усередину системи. За його словами, багато хто сприймає виклик до ТЦК як точку неповернення, після якої людину нібито одразу "зроблять рабом" і відправлять помирати. Але в реальності, каже він, усе виглядає не так однозначно: після проходження ВЛК людей із реальними проблемами зі здоров'ям відпускають, і такі випадки він бачив не раз.

Людина, коли попадає в ТЦК, проходить ВЛК. Якщо в неї дійсно є вади по здоров'ю, я неодноразово бачив, як їй віддають телефон, документи, особисті речі й кажуть: "Іди",

– розповів він.

Він додав, що сам теж колись думав про ТЦК значно гірше, але після співпраці з тими людьми, яких знає зараз, побачив іншу сторону: там працюють і колишні військові після поранень, і люди, яким просто поставили завдання шукати поповнення для війська.

Не так страшен чорт, як його малюють. Я теж думав, що ТЦКашники, звичайно, уроди. Можливо, якісь і є, але ті, з якими я зараз співпрацюю, – абсолютно адекватні чуваки,

– сказав Раптор.

Він окремо наголосив, що без нового поповнення армія далі не втримається. Мова вже давно не про резерви, про які говорили ще у 2022 і 2023 роках, а про людей, яких зараз просто треба доукомплектовувати на заміну й підсилення.

Бусифікація дратує навіть військових

При цьому Раптор не приховує, що сама картина, коли люди у формі ловлять чоловіків просто на вулиці, його теж відверто бісить. Він сказав, що не підтримує ані тих, хто ховається від служби, ані те, як виглядає таке поповнення для війська з боку. Для нього це вже ознака того, до чого країна докотилася під час війни, коли для виживання армії доводиться буквально шукати людей надворі.

Мені це дуже бридко дивитись, що люди у формі бусифікують типів. Воно виглядає з обох сторін максимально огидно. Мене бісить сама думка про те, що це відбувається в моїй державі, в моїй країні,

– сказав він.

Він пояснив, що сам тому й тримається ближче до спецпідрозділів, де з людьми працюють інакше. Там, за його словами, приходять ті, хто сам хоче служити, і з такими простіше та чесніше працювати.

До уваги! У владі готують комплексну реформу мобілізації, яка має змінити підходи до військового обліку і роботи ТЦК. Давид Арахамія заявив, що в концепції є і пом'якшення, і жорсткіші кроки. Зокрема, йдеться про можливе зняття з розшуку ТЦК близько 2 мільйонів людей, але для них планують визначити окрему подальшу процедуру. Також частину процесів хочуть перевести в більш технологічний формат, щоб зменшити людський фактор і кількість конфліктів.

Здоровим чоловікам, які досі думають, що зможуть перечекати війну вдома, він порадив не тішити себе ілюзіями, бо служити все одно доведеться, якщо немає проблем зі здоров'ям чи законної відстрочки.

Воювати будуть всі. Ніхто від війни нікуди не заховається. Якщо ти здоровий чувак, ти будеш служити. Хочеш ти цього чи не хочеш,

– наголосив Раптор.

Окремо він зауважив, що не має претензій до людей із законною відстрочкою або до тих, хто на своєму місці справді корисний державі. Але тим, хто розуміє, що мобілізації не уникне, радить не чекати, поки їх просто заберуть, а шукати собі підрозділ самостійно. З його слів, коли людина йде туди свідомо, це дає зовсім іншу якість служби і для неї самої, і для підрозділу.

Чому бусифікація не дає результату?

Набирати всіх підряд і везти в армію силоміць неефективно, бо така система часто ламається ще на старті. За його словами, частина людей тікає вже після базової військової підготовки, йдучи в СЗЧ, а далі їх фактично нікому системно розшукувати. Через це підрозділи не отримують вмотивованого поповнення, а сама мобілізація перетворюється на короткий шлях від затримання до втечі.

Це неефективно взагалі. Кажуть: "Я за тиждень трьох набрав". А наступного тижня ці хлопці вже з БЗВП втекли в СЗЧ. Зараз ми говоримо про невмотивованих людей, які не розуміють, навіщо їм треба захищати свою країну,

– сказав він.

Водночас він розрізнив нинішню хвилю таких втеч і ті випадки, коли військові раніше йшли в СЗЧ після конфлікту в підрозділі, щоб перевестися туди, де хотіли служити далі. Тоді, за його словами, це ще стосувалося людей, які лишалися мотивованими і все одно хотіли воювати. Тепер ідеться про іншу категорію: про тих, хто не розуміє, навіщо має йти на війну, не хоче міняти звичне життя на нижчу зарплату і вищий ризик для себе, а тому намагається відкласти цей момент до останнього.

Їх усе одно загребуть, якщо самі не підуть,

– наголосив Раптор.

Тому він і не розуміє, чому частина здорових чоловіків нічого не робить наперед, аби хоча б спробувати вибрати собі підрозділ і зрозумілу для себе службу. Бо, як він сказав, перечекати війну вдома не вийде: якщо людина сама не піде, її все одно зрештою знайдуть і мобілізують.

