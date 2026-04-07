Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" розповів 24 Каналу, що єдиний варіант збільшити виплати – йти в офіцери.

Чи вистачає військовим зарплати на базові потреби?

Пригнічує те, що я отримую реально копійки. Мене бісить, що тільки в зоні бойових дій реально заробляти як нормальна людина. І то ці гроші розходяться дуже швидко, бо постійно є потреби, зокрема багато пересуватися власним авто по роботі, а заправка нині не дешева,

– розповів "Раптор".

З його слів, повний бак на тиждень обходиться в 3,5 тисячі гривень, і відповідно в місяць набігає кругла сума. До того ж й про рідних треба подбати фінансово. Якщо ж працюєш в тилу, то зарплата не досягає навіть 30 тисяч гривень.

"Як би я не зростав по званнях, то мені там додають 400 гривень до зарплати та вітають. Це попри те, що я маю 10 років вислуги, і немаленьке сержантське звання. Посада нібито гучна, і я входжу в топ сержантів бригади, але зарплата 29 600 гривень. Я весь час думаю, коли вже там хоч 30 тисяч побачу", – сказав "Раптор".

Військовий каже, що єдиний шлях – йти в офіцери, але він не хоче, бо йому подобається його сержантська робота.

Зверніть увагу! Дружини учасників бойових дій мають право на державну підтримку, зокрема знижку на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються в межах встановлених норм житлової площі, та можуть збільшуватися якщо всі члени сім’ї є непрацездатними.

