Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" розповів 24 Каналу, що єдиний варіант збільшити виплати – йти в офіцери.
Дивіться також: Цивільні не мають на це права, – військовий чесно сказав, що його дратує в тилу
Чи вистачає військовим зарплати на базові потреби?
Пригнічує те, що я отримую реально копійки. Мене бісить, що тільки в зоні бойових дій реально заробляти як нормальна людина. І то ці гроші розходяться дуже швидко, бо постійно є потреби, зокрема багато пересуватися власним авто по роботі, а заправка нині не дешева,
– розповів "Раптор".
З його слів, повний бак на тиждень обходиться в 3,5 тисячі гривень, і відповідно в місяць набігає кругла сума. До того ж й про рідних треба подбати фінансово. Якщо ж працюєш в тилу, то зарплата не досягає навіть 30 тисяч гривень.
"Як би я не зростав по званнях, то мені там додають 400 гривень до зарплати та вітають. Це попри те, що я маю 10 років вислуги, і немаленьке сержантське звання. Посада нібито гучна, і я входжу в топ сержантів бригади, але зарплата 29 600 гривень. Я весь час думаю, коли вже там хоч 30 тисяч побачу", – сказав "Раптор".
Військовий каже, що єдиний шлях – йти в офіцери, але він не хоче, бо йому подобається його сержантська робота.
Зверніть увагу! Дружини учасників бойових дій мають право на державну підтримку, зокрема знижку на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються в межах встановлених норм житлової площі, та можуть збільшуватися якщо всі члени сім’ї є непрацездатними.
Що ще відомо про допомогу для військових в Україні?
В Україні учасники бойових дій мають право на отримання земельних ділянок для різних потреб, однак під час воєнного стану безоплатна передача землі заборонена.
Ця заборона також поширюється на виготовлення документації із землеустрою, але не стосується ділянок, які були передані в користування до 2002 року.
Пенсійне забезпечення колишніх військових залежить від їхнього статусу під час служби: для контрактників діє спеціальний порядок нарахування пенсій. Натомість для мобілізованих воно здійснюється в межах загальної системи.