Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" рассказал 24 Каналу, что единственный вариант увеличить выплаты – идти в офицеры.

Смотрите также: Гражданские не имеют на это права, – военный честно сказал, что его раздражает в тылу

Хватает ли военным зарплаты на базовые потребности?

Подавляет то, что я получаю реально копейки. Меня бесит, что только в зоне боевых действий реально зарабатывать как нормальный человек. И то эти деньги расходятся очень быстро, потому что постоянно есть потребности, в частности много передвигаться собственным авто по работе, а заправка сейчас не дешевая,

– рассказал "Раптор".

По его словам, полный бак на неделю обходится в 3,5 тысячи гривен, и соответственно в месяц набегает круглая сумма. К тому же и о родных надо позаботиться финансово. Если же работаешь в тылу, то зарплата не достигает даже 30 тысяч гривен.

"Как бы я не рос по званиям, то мне там добавляют 400 гривен к зарплате и поздравляют. Это несмотря на то, что я имею 10 лет выслуги, и немаленькое сержантское звание. Должность якобы громкая, и я вхожу в топ сержантов бригады, но зарплата 29 600 гривен. Я все время думаю, когда уже там хоть 30 тысяч увижу", – сказал "Раптор".

Военный говорит, что единственный путь – идти в офицеры, но он не хочет, потому что ему нравится его сержантская работа.

Обратите внимание! Жены участников боевых действий имеют право на государственную поддержку, в частности скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются в пределах установленных норм жилой площади, и могут увеличиваться если все члены семьи являются нетрудоспособными.

Что еще известно о помощи для военных в Украине?