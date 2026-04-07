Какая поддержка предусмотрена для жен УБД?

Действующие льготы предусмотрены в частности людям, которые указаны в Семейном кодексе.

Читайте также Если нападения на ТЦК будут продолжаться, военные могут отказаться от службы, – Сухопутные войска

Что это значит? Согласно статье 3, членами семьи считаются люди, которые:

проживают вместе;

ведут общее хозяйство;

имеют взаимные права и обязанности.

Обратите внимание! К членам семьи УБД относятся жена, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети; совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы; а еще лицо, которое находится под опекой или попечительством военного и проживает вместе с ним.

То есть жены людей со статусом УБД входят в категорию лиц, которые могут получать поддержку от государства. Поэтому они могут пользоваться некоторыми скидками, которые предусмотрены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты":

75% скидки на оплату жилья; 75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива (в случае, если жилье не имеет централизованного отопления); 75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.

В то же время для людей с инвалидностью предусмотрено полное – 100% – возмещение стоимости коммунальных услуг.

Но следует учесть такой фактор: льготы действуют в пределах установленных норм – 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, а еще плюс 10,5 квадратных метров на всю семью.

Важно! Если все члены являются нетрудоспособными, то нормы "возрастают" до 42 квадратного метра на каждого человека и 21 квадратный метр на всю семью.

Что еще следует знать УБД?