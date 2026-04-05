Скільки землі можуть отримати УБД у квітні?

Вона передбачена для побудови житла та ведення господарства, про що йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни".

Учасник бойових дій у 2026 році може претендувати на такі ділянки землі:

  • для індивідуального ведення сільського господарства – до 2 гектарів;
  • для заняття садівництвом – до 0,12 гектара;
  • для будівництва житлової споруди – від 0,10 гектара в містах до 0,25 у селах;
  • для будівництва дачі – до 0,10 гектара.

Для того, аби отримати землю, слід звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади

Але не все так просто. Під час дії воєнного стану заборонено здійснювати безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну. Про це йдеться у Земельному Кодексі.

Що ще слід знати УБД про отримання землі?

  • Експертка Лариса Величко розповіла про ситуацію детально. Річ у тім, що наразі накладено заборону ще й на розроблення документації із землеустрою – з метою такої безоплатної передачі та розроблення подібної документації.
  • Закон набрав чинності у листопаді 2022 року. Він зокрема охоплює й учасників бойових дій.
  • Водночас правила не стосуються людей, які є власниками нерухомого майна, що розташовані на таких земельних ділянках. Також законодавство не поширюється на безоплатну передачу у приватну власність ділянок, які передані у користування до набрання чинності цим Кодексом. Тобто до 1 січня 2002 року.