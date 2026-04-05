Скільки землі можуть отримати УБД у квітні?
Вона передбачена для побудови житла та ведення господарства, про що йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни".
Учасник бойових дій у 2026 році може претендувати на такі ділянки землі:
- для індивідуального ведення сільського господарства – до 2 гектарів;
- для заняття садівництвом – до 0,12 гектара;
- для будівництва житлової споруди – від 0,10 гектара в містах до 0,25 у селах;
- для будівництва дачі – до 0,10 гектара.
Для того, аби отримати землю, слід звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади
Але не все так просто. Під час дії воєнного стану заборонено здійснювати безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну. Про це йдеться у Земельному Кодексі.
Що ще слід знати УБД про отримання землі?
- Експертка Лариса Величко розповіла про ситуацію детально. Річ у тім, що наразі накладено заборону ще й на розроблення документації із землеустрою – з метою такої безоплатної передачі та розроблення подібної документації.
- Закон набрав чинності у листопаді 2022 року. Він зокрема охоплює й учасників бойових дій.
- Водночас правила не стосуються людей, які є власниками нерухомого майна, що розташовані на таких земельних ділянках. Також законодавство не поширюється на безоплатну передачу у приватну власність ділянок, які передані у користування до набрання чинності цим Кодексом. Тобто до 1 січня 2002 року.