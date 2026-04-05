Скільки землі можуть отримати УБД у квітні?

Вона передбачена для побудови житла та ведення господарства, про що йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни".

Учасник бойових дій у 2026 році може претендувати на такі ділянки землі:

для індивідуального ведення сільського господарства – до 2 гектарів;

для заняття садівництвом – до 0,12 гектара;

для будівництва житлової споруди – від 0,10 гектара в містах до 0,25 у селах;

для будівництва дачі – до 0,10 гектара.

Для того, аби отримати землю, слід звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади

Але не все так просто. Під час дії воєнного стану заборонено здійснювати безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну. Про це йдеться у Земельному Кодексі.

Що ще слід знати УБД про отримання землі?