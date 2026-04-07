Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

Як зміниться мобілізація?

В Україні найближчим часом можуть представити комплексну реформу мобілізації, яка змінить підходи до обліку військовозобов’язаних та роботи територіальних центрів комплектування. За словами Давида Арахамії, відповідні законодавчі зміни вже перебувають на фінальному етапі розробки та незабаром будуть винесені на розгляд парламенту.

Як повідомив народний депутат, реформу готує команда Міністерства оборони під керівництвом Михайла Федорова. Спочатку її презентують профільному комітету, після чого документ представлять фракціям і депутатським групам. Очікується, що вже протягом найближчого місяця концепцію офіційно оприлюднять.

Однією з найбільш резонансних ініціатив є можливість зняття з розшуку близько 2 мільйонів осіб, які наразі перебувають у базах ТЦК. Водночас, як наголосив Арахамія, це не означає повне скасування відповідальності – для таких громадян планують запровадити окрему процедуру подальших дій.

Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього [Федорова] певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку [ТЦК]. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити надалі. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати,

– пояснив нардеп.

Нардеп підкреслив, що реформа передбачає баланс між лібералізацією та посиленням контролю. З одного боку, пропонуються певні спрощення та "популістичні" рішення, з іншого – можуть з’явитися більш жорсткі механізми впливу на тих, хто ухиляється від мобілізації.

Окремий блок змін стосується трансформації роботи ТЦК. Їх планують перевести у більш технологічний формат, що має мінімізувати людський фактор та знизити корупційні ризики. Також у межах реформи аналізується кількість заброньованих громадян та ефективність чинної системи обліку.

Крім того, за словами Арахамії, зміни покликані зменшити кількість конфліктів і випадків насильства, пов’язаних із мобілізаційними процесами. Він зауважив, що без реформування ситуація може лише погіршуватися як для військових, так і для цивільних.

У парламенті планують окремо обговорити ці ініціативи під час години запитань до уряду. Народні депутати очікують, що Міністерство оборони пришвидшить підготовку реформи та перейде до її практичної реалізації.

