Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.
Как изменится мобилизация?
В Украине в ближайшее время могут представить комплексную реформу мобилизации, которая изменит подходы к учету военнообязанных и работы территориальных центров комплектования. По словам Давида Арахамии, соответствующие законодательные изменения уже находятся на финальном этапе разработки и вскоре будут вынесены на рассмотрение парламента.
Как сообщил народный депутат, реформу готовит команда Министерства обороны под руководством Михаила Федорова. Сначала ее презентуют профильному комитету, после чего документ представят фракциям и депутатским группам. Ожидается, что уже в течение ближайшего месяца концепцию официально обнародуют.
Одной из самых резонансных инициатив является возможность снятия с розыска около 2 миллионов человек, которые сейчас находятся в базах ТЦК. В то же время, как отметил Арахамия, это не означает полную отмену ответственности – для таких граждан планируют ввести отдельную процедуру дальнейших действий.
Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него [Федорова] определенный новый баланс отстраивается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске [ТЦК]. Там у него с розыска они все снимаются, но определенная есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а с другой стороны есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать,
– объяснил нардеп.
Нардеп подчеркнул, что реформа предусматривает баланс между либерализацией и усилением контроля. С одной стороны, предлагаются определенные упрощения и "популистские" решения, с другой – могут появиться более жесткие механизмы воздействия на тех, кто уклоняется от мобилизации.
Отдельный блок изменений касается трансформации работы ТЦК. Их планируют перевести в более технологичный формат, что должно минимизировать человеческий фактор и снизить коррупционные риски. Также в рамках реформы анализируется количество забронированных граждан и эффективность действующей системы учета.
Кроме того, по словам Арахамии, изменения призваны уменьшить количество конфликтов и случаев насилия, связанных с мобилизационными процессами. Он отметил, что без реформирования ситуация может только ухудшаться как для военных, так и для гражданских.
В парламенте планируют отдельно обсудить эти инициативы во время часа вопросов к правительству. Народные депутаты ожидают, что Министерство обороны ускорит подготовку реформы и перейдет к ее практической реализации.
Что еще известно о реформе мобилизации в Украине?
В Министерстве обороны отметили, что система мобилизации в Украине нуждается в изменениях, и пообещали их внедрить в ближайшее время. Это заявление в Минобороны сделали после убийства военнослужащего ТЦК во Львове 2 апреля.
Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала отметил, что Минобороны готовит законодательные инициативы для минимизации конфликтов между гражданами и ТЦК во время мобилизации. Сейчас для этого предусмотрено наличие бодикамер для фиксации процедуры вручения повесток и привлечения к ответственности ее нарушителей.
В то же время Минобороны Украины опровергло сообщение о возможности отправки электронных повесток. В министерстве отметили в комментарии 24 Канала, что это не предусмотрено законодательством, и не планируется техническое обновление для этого.