Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" в эфире 24 Канала откровенно сказал, что думает об уклонистах, работу ТЦК и людей, которые убегают уже после мобилизации. Он объяснил, почему бусификация не работает так, как должна была бы, и почему здоровых мужчин, которые избегают службы, это все равно не спасет.

Уклонисты, ТЦК и страх мобилизации

Раптор начал с того, что люди, которые прячутся по домам и боятся ТЦК, часто представляют себе худший сценарий еще до того, как вообще попадают внутрь системы. По его словам, многие воспринимают вызов в ТЦК как точку невозврата, после которой человека якобы сразу "сделают рабом" и отправят умирать. Но в реальности, говорит он, все выглядит не так однозначно: после прохождения ВВК людей с реальными проблемами со здоровьем отпускают, и такие случаи он видел не раз.

Человек, когда попадает в ТЦК, проходит ВВК. Если у него действительно есть недостатки по здоровью, я неоднократно видел, как ему отдают телефон, документы, личные вещи и говорят: "Иди",

– рассказал он.

Он добавил, что сам тоже когда-то думал о ТЦК значительно хуже, но после сотрудничества с теми людьми, которых знает сейчас, увидел другую сторону: там работают и бывшие военные после ранений, и люди, которым просто поставили задачу искать пополнение для войска.

Не так страшен черт, как его рисуют. Я тоже думал, что ТЦКашники, конечно, уроды. Возможно, какие-то и есть, но те, с которыми я сейчас сотрудничаю, – абсолютно адекватные чуваки,

– сказал Раптор.

Он отдельно отметил, что без нового пополнения армия дальше не удержится. Речь уже давно не о резервах, о которых говорили еще в 2022 и 2023 годах, а о людях, которых сейчас просто надо доукомплектовывать на замену и усиление.

Бусификация раздражает даже военных

При этом Раптор не скрывает, что сама картина, когда люди в форме ловят мужчин просто на улице, его тоже откровенно бесит. Он сказал, что не поддерживает ни тех, кто прячется от службы, ни то, как выглядит такое пополнение для войска со стороны. Для него это уже признак того, до чего страна докатилась во время войны, когда для выживания армии приходится буквально искать людей на улице.

Мне это очень противно смотреть, что люди в форме бусифицируют типов. Оно выглядит с обеих сторон максимально отвратительно. Меня бесит сама мысль о том, что это происходит в моем государстве, в моей стране,

– сказал он.

Он объяснил, что сам поэтому и держится ближе к спецподразделениям, где с людьми работают иначе. Там, по его словам, приходят те, кто сам хочет служить, и с такими проще и честнее работать.

Вниманию! Во власти готовят комплексную реформу мобилизации, которая должна изменить подходы к воинскому учету и работе ТЦК. Давид Арахамия заявил, что в концепции есть и смягчение, и жесткие шаги. В частности, речь идет о возможном снятии с розыска ТЦК около 2 миллионов людей, но для них планируют определить отдельную дальнейшую процедуру. Также часть процессов хотят перевести в более технологичный формат, чтобы уменьшить человеческий фактор и количество конфликтов.

Здоровым мужчинам, которые до сих пор думают, что смогут переждать войну дома, он посоветовал не тешить себя иллюзиями, потому что служить все равно придется, если нет проблем со здоровьем или законной отсрочки.

Воевать будут все. Никто от войны никуда не спрячется. Если ты здоровый чувак, ты будешь служить. Хочешь ты этого или не хочешь,

– подчеркнул Раптор.

Отдельно он отметил, что не имеет претензий к людям с законной отсрочкой или к тем, кто на своем месте действительно полезен государству. Но тем, кто понимает, что мобилизации не избежит, советует не ждать, пока их просто заберут, а искать себе подразделение самостоятельно. По его словам, когда человек идет туда сознательно, это дает совсем другое качество службы и для него самого, и для подразделения.

Почему бусификация не дает результата?

Набирать всех подряд и везти в армию силой неэффективно, потому что такая система часто ломается еще на старте. По его словам, часть людей убегает уже после базовой военной подготовки, идя в СЗЧ, а дальше их фактически некому системно разыскивать. Из-за этого подразделения не получают мотивированного пополнения, а сама мобилизация превращается в короткий путь от задержания до побега.

Это неэффективно вообще. Говорят: "Я за неделю троих набрал". А на следующей неделе эти ребята уже с БЗВП сбежали в СЗЧ. Сейчас мы говорим о немотивированных людях, которые не понимают, зачем им надо защищать свою страну,

– сказал он.

В то же время он различил нынешнюю волну таких побегов и те случаи, когда военные ранее шли в СЗЧ после конфликта в подразделении, чтобы перевестись туда, где хотели служить дальше. Тогда, по его словам, это еще касалось людей, которые оставались мотивированными и все равно хотели воевать. Теперь речь идет о другой категории: о тех, кто не понимает, зачем должен идти на войну, не хочет менять привычную жизнь на более низкую зарплату и высокий риск для себя, а потому пытается отложить этот момент до последнего.

Их все равно загребут, если сами не пойдут,

– подчеркнул Раптор.

Поэтому он и не понимает, почему часть здоровых мужчин ничего не делает заранее, чтобы хотя бы попробовать выбрать себе подразделение и понятную для себя службу. Потому что, как он сказал, переждать войну дома не получится: если человек сам не пойдет, его все равно в конце концов найдут и мобилизуют.

