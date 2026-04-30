У Міноборони пояснили, чому це трапляється і як діяти в таких випадках.

Чому система дає збій і що робити?

В Україні система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації дедалі більше переходить в онлайн-формат через застосунок Резерв+, однак іноді користувачі стикаються з технічними помилками або відмовами.

Як пояснюють у Міністерстві оборони, у більшості випадків відстрочка продовжується автоматично, якщо підстави залишаються чинними, а всі необхідні дані підтверджуються в державних реєстрах. Разом із тим, помилки після подання запиту можуть виникати через перевантаження системи, зокрема коли одночасно надходить велика кількість звернень.

У таких ситуаціях рекомендують повторити запит через 48 годин. Якщо ж проблема не зникає, варто звернутися до ЦНАП для подання документів у паперовій формі.

Ще однією поширеною причиною є неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Це може стосуватися особистої інформації, як-от ПІБ, дата народження або податковий номер, а також відомостей про інвалідність, сімейний стан чи догляд за родичами. У таких випадках система просто не може підтвердити право на відстрочку автоматично. Окремо зазначається, що автопродовження не працює для всіх категорій. Зокрема, відстрочки, надані на підставі рішення суду, потребують повторного звернення до ЦНАП.

Так само це стосується випадків, коли дані про підстави для відстрочки відсутні в реєстрах або не синхронізовані між різними базами. У Міноборони наголошують, що статус відстрочки можна перевірити безпосередньо в застосунку Резерв+. Якщо автопродовження відбулося, користувач отримує відповідне сповіщення, а в електронному військово-обліковому документі з’являється нова дата дії.

Громадянам радять уважно перевіряти свої дані та за потреби оновлювати їх у відповідних органах – зокрема в Пенсійному фонді або органах соціального захисту. Це особливо важливо для тих, хто оформлює відстрочку через догляд за людьми з інвалідністю або має складні сімейні обставини.

У випадку, якщо документи вже подані через ЦНАП, але відповідь не надходить, слід очікувати до двох тижнів. Якщо ж цей термін минув, рекомендується повторно звернутися до установи для уточнення статусу заявки.

У яких категорій громадян відстрочка оновлюється автоматично?

З 2025 року система оформлення відстрочок від мобілізації в Україні суттєво змінилася. Основним документом став електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, тоді як паперові довідки з печатками більше не використовуються.

Подати заяву на відстрочку можна як онлайн через застосунок Резерв+, так і офлайн через Центри надання адміністративних послуг. Водночас територіальні центри комплектування більше не займаються прийомом документів для оформлення відстрочок. Автоматичне продовження відстрочки відбувається без участі людини – система самостійно перевіряє актуальність підстав через державні реєстри.

Автопродовження поширюється на такі категорії:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто здійснює догляд за батьками з інвалідністю;

окремі категорії, зокрема звільнені з полону або члени родин загиблих військових.

Якщо підстави для відстрочки залишаються чинними й це підтверджується в реєстрах, система автоматично продовжує її дію. У такому випадку користувач отримує відповідне сповіщення в застосунку.

Чи справді багатодітних батьків можуть мобілізувати?

Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, однак лише за умови належного підтвердження цього права. Як пояснила адвокатка Руслана Слободянюк, для оформлення потрібно подати заяву через застосунок Резерв+ або звернутися до ЦНАП і надати пакет документів, зокрема паспорт, військово-обліковий документ та свідоцтва про народження дітей.

Водночас сам факт батьківства не завжди гарантує відстрочку. Важливим є підтвердження утримання та спільного проживання з дітьми. Якщо чоловік має заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці або фактично не бере участі у вихованні, він може бути мобілізований.

Крім того, відстрочка втрачає чинність, якщо одній із дітей виповнюється 18 років. Право на неї також може мати вітчим – у разі офіційного усиновлення або за умови доведення, що біологічний батько не забезпечує дитину належним чином.