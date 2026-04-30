У Минобороны объяснили, почему это случается и как действовать в таких случаях.

Почему система дает сбой и что делать?

В Украине система оформления и продления отсрочек от мобилизации все больше переходит в онлайн-формат через приложение Резерв+, однако иногда пользователи сталкиваются с техническими ошибками или отказами.

Как объясняют в Министерстве обороны, в большинстве случаев отсрочка продолжается автоматически, если основания остаются в силе, а все необходимые данные подтверждаются в государственных реестрах. Вместе с тем, ошибки после подачи запроса могут возникать из-за перегрузки системы, в частности когда одновременно поступает большое количество обращений.

В таких ситуациях рекомендуют повторить запрос через 48 часов. Если же проблема не исчезает, стоит обратиться в ЦНАП для подачи документов в бумажной форме.

Еще одной распространенной причиной является неактуальные или неполные данные в государственных реестрах. Это может касаться личной информации, например ФИО, дата рождения или налоговый номер, а также сведений об инвалидности, семейное положение или уход за родственниками. В таких случаях система просто не может подтвердить право на отсрочку автоматически. Отдельно отмечается, что автопродление не работает для всех категорий. В частности, отсрочки, предоставленные на основании решения суда, требуют повторного обращения в ЦНАП.

Так же это касается случаев, когда данные об основаниях для отсрочки отсутствуют в реестрах или не синхронизированы между различными базами. В Минобороны отмечают, что статус отсрочки можно проверить непосредственно в приложении Резерв+. Если автопродление произошло, пользователь получает соответствующее уведомление, а в электронном военно-учетном документе появляется новая дата действия.

Гражданам советуют внимательно проверять свои данные и при необходимости обновлять их в соответствующих органах – в частности в Пенсионном фонде или органах социальной защиты. Это особенно важно для тех, кто оформляет отсрочку из-за ухода за людьми с инвалидностью или имеет сложные семейные обстоятельства.

В случае, если документы уже поданы через ЦНАП, но ответ не поступает, следует ожидать до двух недель. Если же этот срок истек, рекомендуется повторно обратиться в учреждение для уточнения статуса заявки.

У каких категорий граждан отсрочка обновляется автоматически?

С 2025 года система оформления отсрочек от мобилизации в Украине существенно изменилась. Основным документом стал электронный военно-учетный документ с QR-кодом, тогда как бумажные справки с печатями больше не используются.

Подать заявление на отсрочку можно как онлайн через приложение Резерв+, так и офлайн через Центры предоставления административных услуг. В то же время территориальные центры комплектования больше не занимаются приемом документов для оформления отсрочек. Автоматическое продление отсрочки происходит без участия человека – система самостоятельно проверяет актуальность оснований через государственные реестры.

Автопродление распространяется на следующие категории:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей;

лица, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

те, кто осуществляет уход за родителями с инвалидностью;

отдельные категории, в частности освобожденные из плена или члены семей погибших военных.

Если основания для отсрочки остаются в силе и это подтверждается в реестрах, система автоматически продлевает ее действие. В таком случае пользователь получает соответствующее уведомление в приложении.

Действительно ли многодетных родителей могут мобилизовать?

Мужчины, которые имеют трех и более детей, могут получить отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако только при условии надлежащего подтверждения этого права. Как пояснила адвокат Руслана Слободянюк, для оформления нужно подать заявление через приложение Резерв+ или обратиться в ЦНАП и предоставить пакет документов, в частности паспорт, военно-учетный документ и свидетельства о рождении детей.

В то же время сам факт отцовства не всегда гарантирует отсрочку. Важным является подтверждение содержания и совместного проживания с детьми. Если мужчина имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев или фактически не участвует в воспитании, он может быть мобилизован.

Кроме того, отсрочка теряет силу, если одному из детей исполняется 18 лет. Право на нее также может иметь отчим – в случае официального усыновления или при условии доказательства, что биологический отец не обеспечивает ребенка должным образом.