Адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии "РБК-Украина" объясняет: в таком случае существует риск мобилизации.

Кто может автоматически продлевать отсрочку?

С 2025 года система оформления отсрочек от мобилизации в Украине претерпела существенные изменения. Основным документом стал электронный военно-учетный документ с QR-кодом, а бумажные справки с мокрыми печатями больше не нужны.

Подать документы можно или онлайн через приложение Резерв+, или офлайн через Центры предоставления административных услуг. В то же время территориальные центры комплектования больше не принимают документы для оформления отсрочек.

Автоматическое продление отсрочки происходит без участия человека. Система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры.

По словам юриста Евгения Булименко, это возможно благодаря взаимодействию Единого государственного реестра военнообязанных с другими базами данных.

Автоматическое продление касается таких категорий:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей;

лица, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за родителями с инвалидностью;

отдельные категории, например освобожденные из плена или члены семей погибших военных.

Если основание для отсрочки остается актуальным, система должна автоматически ее продлить. В таком случае пользователь получает соответствующее уведомление в приложении.

Что делать, если Резерв+ не подтягивает данные?

Если отсрочка не обновилась автоматически, действовать нужно самостоятельно.

Юрист советует:

проверить правильность своих данных в государственных реестрах;

при необходимости обновить информацию через соответствующие учреждения;

обратиться в ЦНАП для уточнения или внесения данных;

убедиться, что основание для отсрочки официально подтверждено.

Важно понимать, что дополнительно подавать заявление для автоматического продления не нужно. Однако отсутствие оповещения может свидетельствовать о проблеме с данными.

Как отмечает эксперт, если система не подтвердила право на отсрочку, она не будет продлена. В таком случае военнообязанный может быть мобилизован на общих основаниях. В то же время он советует не игнорировать ситуацию и как можно быстрее проверять свои данные, чтобы избежать рисков.

