Это уже 19-е соответствующее решение парламента с начала полномасштабной войны. В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что это значит для украинцев.

Что известно о продолжении мобилизации и военном положении?

Верховная Рада поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации на 90 суток.

Решение было принято по стандартной процедуре: соответствующие законопроекты внес президент Владимир Зеленский на основании решения СНБО. Документы предварительно рассмотрел профильный парламентский комитет, после чего их вынесли в сессионный зал. Народные депутаты поддержали оба решения большинством голосов.

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать, по меньшей мере, до 2 августа 2026 года. Это уже 19 голосование парламента за продолжение этих правовых режимов с начала полномасштабного вторжения России.

В период действия военного положения военнообязанные граждане должны соблюдать ряд правил. В частности, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны состоять на военном учете в ТЦК и СП. Они должны регулярно обновлять свои военно-учетные данные, которые вносятся в соответствующие государственные реестры.

Также обязательно наличие при себе военно-учетного документа– как в бумажной, так и в электронной форме– вместе с документом, что удостоверяет личность. Эти документы необходимо предъявлять по требованию уполномоченных лиц, в том числе полиции или представителей ТЦК.

Кроме того, граждане должны являться по вызову в ТЦК в сроки, указаны в повестках или мобилизационных распоряжениях. Предусмотрено также прохождение медицинского осмотра для определения пригодности военной службы.

Кого мобилизуют в 2026 году?

Общая мобилизация распространяется на граждан Украины от 25 до 60 лет, состоящие на военном учете или должны стать на него. Обязательным условием является пригодность службы по состоянию здоровья и отсутствие законных оснований для отсрочки.

После призыва граждан направляют в учебные центры для прохождения базовой общевойсковой подготовки. Там они приобретают необходимые навыки перед направлением в боевые подразделения.

Отдельно определены случаи, когда мобилизации могут подлежать граждане от 18 до 25 лет. Это касается офицеров запаса и лиц, которые уже проходили срочную военную службу.

В то же время граждане этой возрастной категории могут присоединиться к рядам сил обороны добровольно., заключив контракт. Женщины, состоящих на военном учете, могут быть вовлечены в службу или выполнение задач обороны государства исключительно на добровольной основе.

Украинское законодательство предусматривает ряд оснований получения отсрочки от мобилизации. Среди них– временная непригодность к службе по заключению военно-врачебной комиссии, наличие трех и более детей младше 18 лет, а также необходимость ухода за тяжелобольными родственниками.

Право на отсрочку также имеют работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обороны, если они официально забронированы. Отдельно это касается студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и учителей.

За нарушение правил военного учета или мобилизации предусмотрена административная ответственность. Штрафы могут составлять от 17000 до 25500 гривен. В то же время законодательство определяет перечень уважительных причин, которые могут оправдать неприбытие по повестке. Среди них– болезнь, стихийные бедствия, активные боевые действия или смерть близкого родственника.

Что известно о реформе мобилизации?

Власти также работают над усовершенствованием подходов к мобилизации и комплектованию Сил обороны. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе., а также реформирование системы рекрутинга.

Часть соответствующих проектов уже готова к внедрению. Ожидается, что детали последующих этапов этих изменений будут обнародованы позже.

Например, в рамках обновления законодательства о мобилизации в Украине обсуждают возможные изменения, которые предполагают новые полномочия для Национальной полиции в отношении лиц со статусом "в розыске".