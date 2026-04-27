Деталі щодо отримання відстрочки розповіла адвокатка Руслана Слободянюк в коментарі Суспільному.

Що потрібно для оформлення відстрочки?

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

За словами юристки, оформити її багатодітний батько може через застосунок "Резерв+" або особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього потрібно подати заяву та документи, які підтверджують право на відстрочку.

Зокрема, необхідно надати паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, де чоловік зазначений батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

Водночас наявності свідоцтв про народження дітей не завжди достатньо для рішення щодо відстрочки.

Варто зазначити, якщо немає підтвердження фактичного утримання/спільного проживання з дітьми – це може впливати на рішення комісії. Наприклад, біологічні батьки, які мають заборгованість з аліментів понад три місяці, можуть бути призвані до війська. Також, відстрочка автоматично закінчується, якщо комусь із дітей виповниться 18 років,

– пояснила Руслана Слободянюк.

Також, за законом, право на відстрочку може мати не лише біологічний батько дітей. Наприклад, таку можливість має і вітчим.

Якщо він офіційно усиновив дітей, то вважається їхнім батьком, і додатково підтверджувати факт утримання не потрібно. Якщо ж усиновлення не було, необхідно довести, що біологічний батько не забезпечує дітей належним чином.

Важливо! Воєнний стан в Україні має закінчитися 4 травня. Проте новим законопроєктом, який кожні три місяці Володимир Зеленський вносить на розгляд народних депутатів, пропонується продовжити його ще на 90 діб – до 2 серпня.

