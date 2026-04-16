Про жахливий інцидент розповіла мати загиблого чоловіка в одному із місцевих телеграм-каналів. 24 Канал завернуся за коментарем до ТЦК, щоб з'ясувати подробиці.

Що відомо про інцидент?

У Києві жінка заявила про загибель свого сина, до якої, за словами свідків, можуть бути причетні військовослужбовці ТЦК та СП. Інцидент, за її словами, стався ще взимку на вулиці Мукачівській, 9.

Жінка розповіла, що на момент події вона щойно виписалася з лікарні та не могла самостійно пересуватися. Спочатку кримінальне провадження відкрили в Оболонському районі Києва, однак згодом матеріали передавали між різними органами – від прокуратури до головного слідчого управління. За словами заявниці, тривалий час вона не могла встановити, де саме перебуває справа. Наразі вона найняла адвоката, однак навіть захисту поки не вдалося ознайомитися з матеріалами, оскільки провадження знову передали до вищого рівня прокуратури.

У військовій прокуратурі заявили, що найближчим часом справа має повернутися до них, після чого сторона захисту зможе отримати доступ до матеріалів і розпочати повноцінну роботу.

Як відреагували в ТЦК?

У Київському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у коментарі для 24 Каналу зазначили, що не мають жодної інформації про подібні дії з боку своїх військовослужбовців. Вони спростували заяви про причетність до інциденту.

Зверніть увагу! Нардеп Роман Костенко розповів, що в Україні планується реформа ТЦК, яка може включати зміну назви на "Офіс комплектування". Нові структури матимуть розділені функції соціальної роботи та призову, і повинні працювати в різних будівлях.

Що відомо про інші випадки конфліктів за участі військовослужбовців ТЦК?