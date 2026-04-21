Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про корупційну схему у ВЛК на Закарпатті?

За даними слідства, за 6 тисяч доларів посадовець оформлював військовозобов’язаним документи про "обмежену придатність" без фактичного медичного огляду. Для цього він вносив до висновків недостовірну інформацію, зокрема використовуючи застарілі або неперевірені медичні дані.

Отримані таким чином документи дозволяли чоловікам уникати мобілізації. Правоохоронці зафіксували передачу частини хабаря та відповідних висновків до територіального центру комплектування.

Фігуранта справи помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

