16 мая Приморский районный суд города избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток. В то же время парень может выйти из СИЗО, внеся залог в размере 66,5 тысяч гривен. Об этом сообщило издание "Думская" из зала суда.

Смотрите также "Добровольцы почти закончились": в ТЦК заявили, что мобилизация продолжается всеми возможными способами

Что известно о мере пресечения для 17-летнего студента?

Известно, что прокуратура просила сделать заседание закрытым, аргументируя это защитой интересов несовершеннолетнего. Однако подозреваемый, его мать и адвокат выступили против, и суд оставил процесс открытым.

Защита студента утверждает, что во время его задержания полиция нарушила требования Уголовно-процессуального кодекса в отношении несовершеннолетних.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Адвокат отмечает, что не были соблюдены ключевые гарантии защиты: родителям сразу не сообщили о задержании, а адвоката не привлекли во время процессуальных действий.

Также защита отмечает, что мать подростка как законную представительницу допустили к делу только на следующий день после инцидента.

Мать Александра заявила, что не согласна с решением суда и планирует его обжаловать.

Что известно о столкновении с участием полиции на Солнечной?

14 мая вечером на улице Солнечной произошла стычка с участием полиции. Полицейские во время патрулирования попросили 33-летнего мужчину показать документы. Во время проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске как лицо, самовольно оставившее воинскую часть.

Во время попытки полицейских задержать гражданина в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Они начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей.

Один из присутствующих молодых людей, используя металлическую цепь, повредил служебный автомобиль полиции. Им оказался 17-летний студент Александр. Его задержали.

Другие столкновения с участием полиции и гражданских

В селе Терловка Хмельницкой области 15 мая во время проверки документов мужчина открыл стрельбу по полицейским.

По данным следствия, стрелял местный житель 1965 года рождения. Он забежал на территорию своего дома, начал стрелять, а затем скрылся с места происшествия.

В результате инцидента погиб капитан полиции Сергей Черный, 33 года. Его напарник, старший лейтенант Владислав Сандецкий, получил ранения и сейчас находится в больнице.

29 апреля на Ровенщине в селе Верба группа оповещения вместе с полицейским подошла к мужчине, чтобы проверить документы. В этот момент он внезапно открыл огонь из автомата. После этого мужчина сбежал. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство и начали спецоперацию по его розыску. Впоследствии личность нападавшего установили – это 48-летний Павел Калинин. Менее чем за сутки его задержали.