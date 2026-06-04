Про це 4 червня повідомила Національна поліція України.

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Російському кату повідомили про підозру

У Нацполіції розповіли, що слідчі задокументували черговий воєнний злочин, скоєний під час окупації частини Запорізької області. Підозру оголосили представнику одного з підрозділів МВС Чеченської республіки Росії з позивним "Таліб".

За даними слідства, він разом з іншими окупантами весною 2022 року облаштували незаконне місце утримання людей на території захопленого стадіону в селі Осипенко Бердянського району.

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Зокрема, у квітні того ж року озброєні агресори увірвались до оселі місцевої родини, погрожували розстрілом та вимагали інформацію про зброю. Опісля господаря будинку викрали до облаштованої катівні.

Чоловіка били молотком по голові та спині, приковували кайданками до металевої труби, погрожували вбивством та неодноразово імітували страту, здійснюючи постріли біля голови,

– повідомили поліцейські.

Також російські кати утримували потерпілого 43 доби без належного харчування, питної води, меддопомоги та доступу до санітарних умов.

Окрім цього, за даними поліції, двоє неповнолітніх сина залишились в російській окупації без батьківського нагляду. Ворог також погрожував дітям, що спричинило тяжкі психологічні наслідки.

Підозру чеченському окупанту "Талібу" оголошено за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільними, інші порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці наразі встановлюють всіх причетних до цього воєнного злочину.

Раніше повідомлялось, що судово-медична експертиза встановила, що українській журналістці Вікторії Рощиній у полоні росіяни зламали потиличну кістку. Крім того, вона зазнавала систематичного насильства з боку окупантів через вимоги нормальних умов утримання, належного харчування та відмову співати російський гімн.