Об этом пишет Национальная полиция и Офис Генерального прокурора.
В чем подозревают жителя Буковины?
Поисковую операцию начали 10 февраля, когда стало известно об исчезновении 13-летней девочки. Как выяснили правоохранители, ее похитил мужчина, который заманил малолетнюю девочку, пообещав, что подвезет ее.
Однако машина вероятного похитителя поехала не к месту назначения, а до одного из населенных пунктов в Черновицком районе.
Ребенок содержался в доме родственников подозреваемого, пока ее не нашли. Когда он узнал, что девочку разыскивают, то перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны. К счастью, мужчина не успел ничего с ней сделать, ее жизни и здоровью угрозы нет. 13-летний ребенок одновременно пострадал психологически.
Однако мужчина может сесть в тюрьму. Ведь полицейские подозревают его в совершении двух серьезных преступлений. Он не только незаконного лишил ребенка, но и еще в авто похитил ее личные вещи и мобильный телефон, которые впоследствии выбросил из машины. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении двух уголовных преступлений.
Ребенка нашли через 2 дня. Тогда удалось выяснить главные детали похищения ребенка. Как рассказала начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук, мужчина постоянно менял маршрут и к тому же успокаивал ребенка вымышленными объяснениями. Девочка рассказала, что так и не поняла, почему мужчина не едет туда, куда она указала.
Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи,
– рассказала Кинищук.
Для расследования преступлений проведут экспертизы. Прокуратура будет настаивать, чтобы мужчину взяли под стражу.
Что предшествовало?
Полицейские разыскивали девочку по имени Юлия Волощук. Она не вернулась домой после прогулки. Об исчезновении сообщили родные и обратились в полицию.
Когда злоумышленника задерживали, он, вероятно, находился под действием наркотических веществ. Правоохранители узнали, что ранее мужчина имел проблемы с законом из-за вождения авто в нетрезвом состоянии.