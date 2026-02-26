Свои действия мужчина снял на видео. На это активно отреагировали пользователи соцсетей.
Что известно о мужчине, который смеялся над мемориалом на Майдане?
Мужчина с ником igor_volokha громко смеялся, снимал себя на телефон и открыто требовал убрать установленные на Майдане флаги – символы памяти о павших воинах.
Мужчина посмеялся над мемориалом защитникам: смотрите видео, заметьте, оно содержит нецензурную лексику
Стоит заметить, что Народный мемориал погибшим защитникам Украины на Майдане Независимости превратился в настоящее поле памяти. Здесь установлены тысячи сине-желтых флажков.
Здесь регулярно проходят прощания с павшими воинами, тихие поминальные мероприятия и акции солидарности и поддержки.
В комментарии для 24 Канала пресс-секретарь полиции столицы Анна Страшок сообщила, что как только видео появилось в соцсетях, правоохранительные органы сразу зарегистрировали событие и сейчас проводят проверку.
Что известно о подобных инцидентах?
15 февраля в Черкассах на одном из кладбищ мужчина на автомобиле проехал прямо через сектор воинских захоронений, разбрызгал грязь по могилам и памятникам.
Когда его попросили двигаться осторожнее, он ответил грубой бранью, несколько раз толкнул отца и оскорбил мать одного из павших героев.
Подобные случаи происходят и в других регионах. В Житомирской области 54-летний житель поселка Романов ограбил могилы погибших защитников. Он похитил государственные флаги, лампадки и другие памятные вещи.
В Днепре на нескольких кладбищах неизвестные неоднократно портили могилы военных: рвали флаги, ломали флагштоки, повреждали памятники и другие элементы чествования павших бойцов.