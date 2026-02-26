Свои действия мужчина снял на видео. На это активно отреагировали пользователи соцсетей.

Что известно о мужчине, который смеялся над мемориалом на Майдане?

Мужчина с ником igor_volokha громко смеялся, снимал себя на телефон и открыто требовал убрать установленные на Майдане флаги – символы памяти о павших воинах.

Мужчина посмеялся над мемориалом защитникам: смотрите видео, заметьте, оно содержит нецензурную лексику

Стоит заметить, что Народный мемориал погибшим защитникам Украины на Майдане Независимости превратился в настоящее поле памяти. Здесь установлены тысячи сине-желтых флажков.

Здесь регулярно проходят прощания с павшими воинами, тихие поминальные мероприятия и акции солидарности и поддержки.

В комментарии для 24 Канала пресс-секретарь полиции столицы Анна Страшок сообщила, что как только видео появилось в соцсетях, правоохранительные органы сразу зарегистрировали событие и сейчас проводят проверку.

Что известно о подобных инцидентах?