Об этом стало известно из ответа Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда предоставил по делу № 285/5832/24 от 29 мая 2026 года.

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Причины спора между соседями

На Житомирщине мужчина обратился в суд с жалобой на соседку. Он просил заставить ее убрать камеру видеонаблюдения и фонарь, а также устранить проблему со стеканием дождевой воды на его земельный участок.

Истец заявил, что из-за водоотводной системы соседнего дома его участок подтапливало. Также он утверждал, что камера и фонарь были направлены в сторону его дома, в частности спальни, поэтому он чувствовал себя некомфортно.

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Чтобы подтвердить свои слова, мужчина предоставил акты проверок, где фиксировались нарушения и рекомендации по устранению проблемы с водоотведением. В то же время в деле были документы, которые свидетельствовали, что соседка выполнила необходимые работы и устранила выявленные недостатки.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, впоследствии и апелляционный суд поддержал это решение. После этого мужчина обратился в Верховный Суд, настаивая, что даже сама возможность съемки его дома камерой является вмешательством в его частную жизнь.

Какое решение принял Верховный Суд?

Суд отметил, что человек, который обращается в суд, должен предоставить доказательства того, что его права действительно были нарушены и что его требования являются обоснованными.

Также суд напомнил, что владельцы земельных участков должны пользоваться своей землей так, чтобы не создавать лишних неудобств соседям, в частности из-за шума, затенения, дым или другие негативные воздействия. В то же время закон дает право владельцу земли требовать устранения любых нарушений его прав, даже если он не потерял возможность пользоваться своим участком, а также возмещения причиненных убытков.

Суд напомнил, что собственник земельного участка имеет право требовать устранения нарушений своих прав и компенсации убытков, даже если его не лишили права пользоваться землей.

В то же время Верховный Суд отметил, что мужчина не предоставил достаточных доказательств того, что именно действия соседки вызвали подтопление или другие негативные последствия для его хозяйства. Поэтому предыдущие суды обоснованно отказали в требовании обязать ее проводить дополнительные работы для отвода дождевой воды. Также истец не просил суд назначить экспертизу, которая могла бы подтвердить его доводы.

В суде также отметили, что доказывание не может основываться на предположениях.

Судьи установили, что на доме соседки есть только одна камера, но доказательств того, что она снимает территорию истца или его семью, не предоставили. Поэтому Верховный Суд согласился с предыдущими решениями: камера установлена для безопасности жилья и сама по себе не нарушает права соседей и не является вмешательством в частную жизнь.

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы.