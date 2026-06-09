Про це стало відомо з відповіді Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду надав у справі № 285/5832/24 від 29 травня 2026 року.

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Причини суперечки між сусідами

На Житомирщині чоловік звернувся до суду зі скаргою на сусідку. Він просив змусити її прибрати камеру відеоспостереження та ліхтар, а також усунути проблему зі стіканням дощової води на його земельну ділянку.

Позивач заявив, що через водовідвідну систему сусіднього будинку його ділянку підтоплювало. Також він стверджував, що камера та ліхтар були спрямовані у бік його будинку, зокрема спальні, тож він почувався некомфортно.

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Аби підтвердити свої слова, чоловік надав акти перевірок, де фіксувались порушення й рекомендації щодо усунення проблеми із водовідведенням. Водночас у справі були документи, які свідчили, що сусідка виконала необхідні роботи й усунула виявлені недоліки.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, згодом і апеляційний суд підтримав це рішення. Після цього чоловік звернувся до Верховного Суду, наполягаючи, що навіть сама можливість зйомки його будинку камерою є втручанням у його приватне життя.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд?

Суд зазначив, що людина, яка звертається до суду, повинна надати докази того, що її права справді були порушені та що її вимоги є обґрунтованими.

Також суд нагадав, що власники земельних ділянок мають користуватися своєю землею так, щоб не створювати зайвих незручностей сусідам, зокрема через шум, затінення, дим чи інші негативні впливи. Водночас закон дає право власнику землі вимагати усунення будь-яких порушень його прав, навіть якщо він не втратив можливість користуватися своєю ділянкою, а також відшкодування завданих збитків.

Суд нагадав, що власник земельної ділянки має право вимагати усунення порушень своїх прав та компенсації збитків, навіть якщо його не позбавили права користуватися землею.

Водночас Верховний Суд зазначив, що чоловік не надав достатніх доказів того, що саме дії сусідки спричинили підтоплення чи інші негативні наслідки для його господарства. Тому попередні суди обґрунтовано відмовили у вимозі зобов'язати її проводити додаткові роботи для відведення дощової води. Також позивач не просив суд призначити експертизу, яка могла б підтвердити його доводи.

У суді також наголосили, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Судді встановили, що на будинку сусідки є лише одна камера, але доказів того, що вона знімає територію позивача або його родину, не надали. Тому Верховний Суд погодився з попередніми рішеннями: камера встановлена для безпеки житла і сама по собі не порушує права сусідів та не є втручанням у приватне життя.

Верховний Суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні касаційної скарги.