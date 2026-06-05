Суд позбавив матір батьківських прав через домашнє насильство

Неповнолітня дитина звернулася до суду чеерз те, що мати не виховувала її, вчиняла домашнє насильство й не давала їй вчитися. Про це йдеться в матеріалах справи №466/5784/23.

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Дитина просила забрати її від матері та позбавити жінку батьківських прав. Дитина заявила про психологічний тиск на неї з боку мами, яка водночас нав’язувала їй власні релігійні переконання, перешкоджала отриманню паспорта громадянина України. Крім того, дитина жила в нестерпних умовах, не мала належного харчування, не могла вчитися та спілкуватися з іншими.

До того, як подати позов проти матері, неповнолітня з іншими представниками зверталася в службу у справах дітей. Водночас на будь-які вимоги показати умови проживання дитини, мати відмовляла. Тоді дівчинка пішла до поліції та зверталася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, аби він посприяв у отриманні паспорта та допоміг захистити права.

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У судах підтвердили, що в родині були факти домашнього насильства з боку матері. Справу вже розглядали у 2021 році. Тоді матері заборони протягом визначеного строку мати контакт з дитиною через обмежувальний припис.

Служба у справах дітей погодилася з тим, що відповідачку треба позбавити батьківських прав через злісне ухилення від виконання батьківських обов’язків. Але мати намагалася це рішення оскаржити, мовляв вона не втрачала інтересу до дитини й хоче мати батьківські права й надалі.

Що вирішив Верховний Суд?

У суді нагадали, що права батьків на виховання визначаються з урахуванням інтересів дитини. Тому якщо в спорі дитина чітко заявляє про знущання чи будь-які обмеження, то саме це суд враховує в першу чегу, а лише потім права батьків.

Верховний Суд керувався статтею 164 Сімейного кодексу України, в якому описані всі підстави для позбавлення батьків їхніх прав щодо дитини. Ухилення від виховання, жорстоке поводження чи інші випадки порушення прав дитини дозволяють суду ухвалити рішення з урахуванням інтересів неповнолітнього. Тобто якщо батьки свідомо нехтують своїми обов’язками, то проти них можна застосувати крайній захід впливу. Згідно з законом, таким є позбавлення бвтьківських прав.

У цій справі в судді були всі підстави ввжати дії матері вважати матір винною. Крім того, що вона вчиняла домашнє насильство й негативно впливала на доньку, вона ще й отримувла штраф за недобросовісне виховання дитини.

Коли дитина мала інтерес до навчання чи формування світогляду, мати їй перешкоджала. Саме тому відповідачка фактично не поважала права дитини та її людську гідність. І хоча жінка вже отримувала приписи, на її поведінку це не вплинуло. Тобто сукупність фактів щодо домашнього насильства, перешкоджання здобуттю освіти, створення перешкод для отримання паспорта та інші порушення інтересів дитини дозволяють суду позбавити матір батьківських прав, як крайній захід.

Коли суд не може позбавити батьківських прав?

Судова практика показує, що позбавлення батьківських прав можливе лише у виняткових випадках, коли доведено свідоме та систематичне ухилення одного з батьків від виконання своїх обов’язків щодо дитини. Сам факт того, що мати або батько не спілкуються з дитиною чи мають борги зі сплати аліментів, ще не є достатньою підставою для такого рішення.

Для того, щоб застосувати крайній захід покарання, потрібні додаткові докази. Наприклад, свідоме ігнорування обов’язків, відсутність будь-якої участі в житті дитини протягом тривалого часу та підтвердження цього з боку органів опіки або інших доказів.

У результаті суди зазвичай займають обережну позицію, визначаючи реальні обставини конфлікту.