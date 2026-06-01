Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про злочин?

Під час розслідування стало відомо, що 32-річна підозрювана зареєструвала акаунт на сайті для відеострімів. Під час ефірів вона змушувала роздягатись та брати участь у непристойних діях доньку, якій на момент запису було 13 років.

За відео їй надсилали гроші за перегляд. Правоохоронці знайшли та вилучили автомобіль, телефони, значну кількість банківських карточок та більш ніж 120 тисяч гривень готівкою.

Слідство встановить походження коштів та наявність ознак їх легалізації, тому що ані жінка, ані її співмешканець не працювали. Підозрюваній повідомили про підозру за частиною 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України про виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії та частиною 4 статті 153, у якій йдеться про сексуальне насильство, вчинене щодо дитини до чотирнадцяти років.



Поліція затримала жінку / фото Офісу Генерального прокурора.

Представники соціальних служб вилучили усіх дітей. Наразі їх відправили до місцевої лікарні для проходження повного медичного обстеження та роботи з психологами.

Злочини над дітьми й неповнолітніми

На Вінниччині правоохоронці затримали 82-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дитини. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. За даними слідства, чоловік є далеким родичем родини потерпілої та мешкав неподалік.

У Дніпрі також днями стався жахливий злочин. 40-річний чоловік зв'язав хлопчику руки, задушив і, ймовірно, зґвалтував дитину в закинутій будівлі. Його затримали правоохоронці.