Подробиці моторошного злочину розповіли в Нацполіції.

Що відомо про вбивство?

27 травня поліція Дніпра отримала повідомлення про зникнення 11-річного хлопчика, який напередодні пішов гуляти і не повернувся додому.

Також з'ясувалося, що ввечері у день зникнення він подзвонив бабусі та сказав, що залишиться ночувати у товариша, але так і не потрапив до нього.

Під час пошуків правоохоронці встановили його коло спілкування та з'ясували, що він контактував із 40-річним раніше судимим чоловіком. Його вже звинувачували в подібних злочинах.

Згодом тіло дитини зі слідами насильницької смерті було знайдено в закинутій будівлі. Руки дитини були зв'язані за спиною. Підозрюваного затримано, йому інкримінують умисне вбивство.

Що відомо про подібні випадки насильства над дітьми?

У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру, якого підозрюють у тривалому насильстві над дітьми протягом близько 15 років. За даними слідства, постраждали щонайменше 10 дівчат віком від 8 до 14 років.

Також у Закарпатській області правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, "передала в оренду" двох своїх дітей для жебракування. Їй інкримінують торгівлю дітьми, суд постановив тримання під вартою.

У Дніпрі 14-річна дівчинка зникла 26 квітня після того, як пішла з дому. Наступного дня правоохоронці виявили її тіло без ознак життя.