Які правила змінили для оформлення нерухомості на дітей?

Нові правила почали діяти з 25 травня, повідомляє Міністерство юстиції України.

Дивіться також Одна помилка під час купівлі квартири може дорого коштувати: що ігнорують покупці

Вони спрощують оформлення нерухомості на дітей та змінюють порядок укладення договорів залежно від віку дитини.

Головна зміна стосується безоплатної передачі житла дітям. Батьки можуть оформити на дитину квартиру, будинок, об'єкт незавершеного будівництва або майбутнє житло без окремого дозволу органу опіки та піклування.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Раніше такий дозвіл був обов'язковим навіть у випадках, коли дитина безкоштовно отримувала нерухомість у власність. Тепер для оформлення достатньо згоди батьків або законних представників.

Як оформлюють житло залежно від віку дитини?

Якщо дитині ще не виповнилося 14 років, договори щодо нерухомості укладають батьки або законні представники. Якщо документи підписує лише один із батьків, потрібна нотаріально посвідчена згода другого.

Підлітки віком від 14 до 18 років можуть самостійно підписувати договори, але лише за згодою обох батьків або законних представників. Якщо договір потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, згоду також потрібно засвідчити нотаріально.

Закон визначає випадки, коли згода одного з батьків не потрібна. Це можливо, якщо місце проживання одного з батьків невідоме, його визнали зниклим безвісти, він перебуває в полоні або понад шість місяців не бере участі у вихованні та утриманні дитини.

Коли дозвіл органу опіки залишається обов'язковим?

Спрощення діють лише у випадках, коли дитина отримує нерухомість у власність. Якщо квартиру чи інше житло, яке вже належить дитині, планують продати, обміняти, передати в іпотеку або заставу, без дозволу органу опіки та піклування оформити такі угоди не можна.

Що змінив уряд у правилах реєстрації місця проживання дитини?

Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для сімей військовополонених і зниклих безвісти. Тепер у таких випадках не потрібно отримувати згоду другого з батьків для оформлення документів.

Раніше саме відсутність письмової згоди другого з батьків часто блокувала зміну місця проживання дитини. Через це сім'ї витрачали час на додаткові процедури, а інколи були змушені звертатися до суду.

За новими правилами дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву. Загальні правила реєстрації дітей при цьому залишаються чинними.