Про результати слідства повідомила Закарпатська обласна прокуратура у своїх соцмережах.

Що відомо про злочин?

Слідство встановило, що мешканка села Ільниця Хустського району власноруч шукала "покупців" через знайомих та у соцмережах, пропонуючи своїх дітей для такої "роботи". Зараз постраждалі діти перебувають у безпеці. Вони у лікарні під контролем медиків.

Матір затримали неподалік сусіднього міста Іршава після отримання грошей. Зловмисниця отримала підозру за частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України, в якій йдеться не просто про торгівлю людьми, а щодо малолітніх, використовуючи їхнє уразливе становище

Суддя Іршавського районного суду обрав їй запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою застави майже 1 мільйон гривень. Також обвинувачена мала й третю дитину – 8-річну доньку. Прокуратура ініціювала позбавлення жінки батьківських прав.

