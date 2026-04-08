Про результати слідства повідомила Закарпатська обласна прокуратура у своїх соцмережах.
Що відомо про злочин?
Слідство встановило, що мешканка села Ільниця Хустського району власноруч шукала "покупців" через знайомих та у соцмережах, пропонуючи своїх дітей для такої "роботи". Зараз постраждалі діти перебувають у безпеці. Вони у лікарні під контролем медиків.
Матір затримали неподалік сусіднього міста Іршава після отримання грошей. Зловмисниця отримала підозру за частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України, в якій йдеться не просто про торгівлю людьми, а щодо малолітніх, використовуючи їхнє уразливе становище
Суддя Іршавського районного суду обрав їй запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою застави майже 1 мільйон гривень. Також обвинувачена мала й третю дитину – 8-річну доньку. Прокуратура ініціювала позбавлення жінки батьківських прав.
Нещодавно поліція викрила масштабну наркогрупу, яка діяла на території всієї країни. Орієнтовна вартість вилучених речовин на "чорному" ринку складає близько 700 мільйонів гривень.
У Львові в березні поліція затримала 28-річного чоловіка. Він намагався відправити кокаїн, заховавши його в книзі про Лесю Українку.
На Кіровоградщині хлопець майже три роки перебував у трудовому та сексуальному рабстві. Місцеві мешканці знали про ситуацію, але через страх перед ймовірними злочинцями не зверталися до поліції.