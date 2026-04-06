На ринку зловмисник металевою милицею також побив сина продавчині. Про це повідомив Шепетівський міськрайонний суд.
Що відомо про злочини колишнього військового?
Після бійки на ринку, чоловік зайшов до одного з навчальних закладів Шепетівського району. Під час своїй "прогулянки", зловмисник вкрав ноутбук та різні аксесуари.
У тому ж районі ексвійськовий помітив залишену без нагляду кобилу з возом, на яку він згодом заліз та поїхав у невідомому напрямку.
Наступного дня зловмисник вирішив підійти до поштового відділення "Укрпошти". Там він заговорив одного з працівників й вкрав службову машину.
Під час поїздки, колишній військовий також вкрав гроші із залишеного в машині гаманця, телефон та деякі документи працівника "Укрпошти".
Чоловік встиг доїхати до сусіднього села, де залишив автівку через несправність. Весь час він носив з собою ніж для виживання.
У суді зловмисник визнав свою провину та наголосив, що усі злочини скоїв внаслідок тривожно-депресивного розладу після військової служби.
За його словами, в момент викрадення машини "Укрпошти", він вважав, що виконує "спеціальне завдання". За скоєні злочини чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років.
Як злодії у Кривому Розі пограбували "Аврору"?
У Кривому Розі покупці в магазині "Аврора" намагалися вкрасти техніку та посуд, пробивши на касі лише насіння огірка.
Повз касу, "забувши" просканувати, вони намагалися пронести 2 мультипечі, сковорідку-гриль, 3 пачки кави, котушку для вудилища та викрутку.
Ще один мешканець Кривого Рогу двічі навідувався до того ж магазину і загалом вкрав 6 павербанків. Награбоване він здавав у ломбард. Фігурантам обох справ призначили покарання у вигляді 1 року іспитового терміну.