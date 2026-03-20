Про це повідомляє "Телеканал D1" із посиланням на рішення суду.
Що відомо про крадіжки в "Аврорі"?
Відомо, що двоє чоловіків накрали товару, використавши каси самообслуговування.
А повз касу, "забувши" просканувати, вони намагалися пронести 2 мультипечі, сковорідку-гриль, 3 пачки кави, котушку для вудилища та викрутку.
І це не єдиний подібний випадок. Ще один мешканець Кривого Рогу двічі навідувався до того ж магазину і загалом вкрав 6 павербанків.
Награбоване він здавав у ломбард.
Фігурантам обох справ призначили покарання у вигляді 1 року іспитового терміну (умовно). Додатково, злодія електроніки зобов'язали компенсувати "Аврорі" збитки у розмірі 9 тисяч гривень.
