Про це повідомляє "Телеканал D1" із посиланням на рішення суду.

Дивіться також Збитки на 14 мільйонів гривень: на Дніпропетровщині викрито схему розкрадання на фортифікаціях

Що відомо про крадіжки в "Аврорі"?

Відомо, що двоє чоловіків накрали товару, використавши каси самообслуговування.

А повз касу, "забувши" просканувати, вони намагалися пронести 2 мультипечі, сковорідку-гриль, 3 пачки кави, котушку для вудилища та викрутку.

І це не єдиний подібний випадок. Ще один мешканець Кривого Рогу двічі навідувався до того ж магазину і загалом вкрав 6 павербанків.

Награбоване він здавав у ломбард.

Фігурантам обох справ призначили покарання у вигляді 1 року іспитового терміну (умовно). Додатково, злодія електроніки зобов'язали компенсувати "Аврорі" збитки у розмірі 9 тисяч гривень.

