Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Схема на 19 мільйонів гривень: НАБУ викрило посадовців на розкраданні в оборонній галузі

Яку схему розкрадання коштів організували на Дніпропетровщині?

За даними слідства, у 2024 році посадовці однієї з військових частин разом із цивільними спільниками організували корупційну схему. Вона передбачала закупівлю матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували,

– уточнив Генпрокурор.

Водночас матеріали для оборони фігуранти закуповували значно дешевше.

Кравченко повідомив, що одну зі схем організував командир військової частини у званні полковника. У період з травня по червень 2024 року через ці злочинні дії держава зазнала збитків на понад 7,3 мільйона гривень. У зв'язку із чим військовому оголосили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

До іншої оборудки, за версією правоохоронців, причетні начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цього ж підрозділу, його дружина та цивільний арбітражний керівник. Їм інкримінують привласнення ще 6,7 мільйона гривень.

Трьом фігурантам схеми повідомлено про обрання запобіжного заходу. Ще один – перебуває в лікарні.

Генпрокурор додав, що слідство також перевірятиме причетність до корупційної схеми інших посадовців.

Правоохоронці викрили корупційну схему: дивіться фото прокуратури

Що відомо про подібні викриття?