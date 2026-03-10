Один з колишніх військових організував схему продажу, а також залучив до справи ще 18 людей. Про це повідомили в СБУ.

Як колишній військовий продавав посвідчення?

У Києві викрили схему з продажу підроблених документів, які використовували для ухилення від мобілізації.

Колишній військовий разом зі своїми спільниками організували в місті виробництво. Такою "діяльністю" підозрювані займалися в орендованих офісах.

За суму від 3 до 5 тисяч доларів можна було купити посвідчення силових структур України, в тому числі й посвідчення СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваних у схемі з виробництва документів / Фото СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, підроблені штампи та печатки та різні види зброї. Також СБУ вилучила понад 100 фейкових посвідчень, довідки та проросійські агітаційні листівки.

Зловмиснику повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

