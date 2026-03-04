Якби їй вдалося влаштуватись, то агентка повинна була надсилати росіянам персональні дані воїнів та передавати інформацію про розміщення Сил оборони на сході України. Про це пише Служба безпеки України.

Що відомо про агентку Росії, яка намагалась влаштуватись в ТЦК?

Жінка переїхала з Черкас до Харківської області, там орендувала квартиру та мала йти на співбесіду на посаду психолога в ТЦК. Однак, спершу агентка об'їхала громаду на власній машині, щоб зафіксувати розташування підрозділів та склади техніки.

Працівники СБУ заздалегідь помітили розвідувальну активність та затримали агентку до її візиту в ТЦК. Під час обшуків затриманої знайшли телефон з доказами контактів з ФСБ та набої до зброї.

Розслідування встановило, що першим завданням жінки було коригування атак по енергетиці Черкащини. Вона прибувала на місця російських ударів, фотографувала їх та здавала ворогу. Також намагалась викрити позиції засобів ППО.

Після цього за ворожим дорученням її відправили до Краматорська, щоб шукати запасні командні пункти українських військових. Далі вона поїхала на Харківщину.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй повідомили про підозру за 111 статтею Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про схожі випадки державної зради?