Якби їй вдалося влаштуватись, то агентка повинна була надсилати росіянам персональні дані воїнів та передавати інформацію про розміщення Сил оборони на сході України. Про це пише Служба безпеки України.
Що відомо про агентку Росії, яка намагалась влаштуватись в ТЦК?
Жінка переїхала з Черкас до Харківської області, там орендувала квартиру та мала йти на співбесіду на посаду психолога в ТЦК. Однак, спершу агентка об'їхала громаду на власній машині, щоб зафіксувати розташування підрозділів та склади техніки.
Працівники СБУ заздалегідь помітили розвідувальну активність та затримали агентку до її візиту в ТЦК. Під час обшуків затриманої знайшли телефон з доказами контактів з ФСБ та набої до зброї.
Розслідування встановило, що першим завданням жінки було коригування атак по енергетиці Черкащини. Вона прибувала на місця російських ударів, фотографувала їх та здавала ворогу. Також намагалась викрити позиції засобів ППО.
Після цього за ворожим дорученням її відправили до Краматорська, щоб шукати запасні командні пункти українських військових. Далі вона поїхала на Харківщину.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй повідомили про підозру за 111 статтею Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про схожі випадки державної зради?
СБУ викрила російського агента, який намагався використовувати роботу на запорізькому оборонному заводі для збору секретної інформації про ППО та антидронові системи. Чоловік, завербований ворогом, також знімав на камеру інші оборонні об’єкти міста, щоб передавати дані своєму "куратору" в Росії.
У Київській області затримали агента російської воєнної розвідки, який готував коригування ракетних ударів по теплових електростанціях столичного регіону. Чоловік фотографував обладнання та фіксував стан ТЕС після обстрілів, щоб передавати дані ворогу.
СБУ та Нацполіція затримали російського агента у лавах ЗСУ, який передавав ворогу місця дислокації українських підрозділів і координати запасних пунктів, складів та ППО.