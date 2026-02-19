Деталі розслідування розповіли у Службі безпеки України.

Що відомо про затримання агента Росії?

У ході розслідування виявилось, що фігурант слідкував за посадовцем, щоб підірвати його саморобною бомбою біля кафе у центрі Кропивницького. Затримали ворожого агента, коли він проводив дорозвідку на місці майбутнього злочину. Тоді він прозвітував також куратору з ФСБ про готовність до вибуху.

За даними слідства, за підривну діяльність затримано 27-річного мобілізованого, що самовільно залишив військову частину. Тепер він переховувався на Кіровоградщині та шукав "швидкі заробітки" у телеграм-каналах. Так його помітив співробітник ФСБ, особу якого вже встановили.

За вказівкою російського куратора агент стежив за посадовцем, на якого планували замах.

Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста,

– додали в СБУ.

Опісля фігурант передав до ФСБ координати, і мав отримати інструкції для виготовлення саморобної вибухівки.

У СБУ повідомили, що у агента вилучили смартфон із доказами контактів з ворогом під час обшуків.

Наразі затриманому повідомили про підозру державній зраді в умовах воєнного стану за статтею Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Ворожому агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

