Які активи Зарубін має в Україні?

Вадим Зарубін, ймовірно, причетний до фінансування війни Росії проти України, повідомили в СБУ.

Через це на його активи наклали арешт. Йдеться про:

13 об’єктів комерційної нерухомості;

права на 8 видобувних компаній в Україні.

Їхня загальна сума – 50 мільйонів гривень. Серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині. Арешт не дозволить йому переписати це майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації.

У чому звинувачують російського олігарха?

За версією слідства, Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби армії Росії. Найбільші "спонсорські" донати він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливам для армії Росії.

Для виведення коштів він, ймовірно, використовував мережу підконтрольних компаній. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Зарубіну про підозру у фінансування країни-агресора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про активи російських олігархів та конфіскацію?