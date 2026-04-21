Що відомо про конфіскацію акцій Крюківського заводу?
Власником виступає держава в особі Фонд державного майна України. Про це стало відомо завдяки системі розкриття даних НКЦПФР.
Підставою стало рішення ВАКС від 14 січня, який постановив стягнути в дохід держави 28,6 мільйонів акцій підприємства (25,07%).
Йдеться про активи, що були оформлені на компанію OW Capital Management, пов’язану з Гамзаловим. Їхня номінальна вартість становить понад 21,5 мільйон гривень.
- Ще у грудні 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до суду з вимогою застосувати санкції та примусово вилучити цей пакет акцій.
- У Мін’юсті пояснювали: Гамзалов не просто бізнесмен, а власник компаній, які працюють на потреби Росії в умовах війни.
- Його структури постачали продукцію підприємствам, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії та забезпечували матеріально-технічну підтримку. Саме це стало ключовою підставою для конфіскації активів.
Що передувало конфіскації активів?
У липні 2022 року суд передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) частку російського акціонера у Крюківському вагонобудівному заводі. Йдеться про 25% підприємства, які у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Станіславу Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.
Ці акції було заарештовано у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 мільйонів гривень до Росії через низку збиткових контрактів.
У січні 2023 року стало відомо, що на управління цією часткою претендує Укрзалізниця. Тодішній голова правління Олександр Камишін заявляв, що компанія братиме участь у конкурсі на управління долею російського акціонера.
У травні 2025 року стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на управління 25% статутного капіталу Крюківського вагонобудівного заводу, вартість якого 21,5 мільйонів гривень.