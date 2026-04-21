Что известно о конфискации акций Крюковского завода?

Владельцем выступает государство в лице Фонда государственного имущества Украины. Об этом стало известно благодаря системе раскрытия данных НКЦБФР.

Смотрите также Скандальный НДС для ФЛП не отменен: что на самом деле решили

Основанием стало решение ВАКС от 14 января, который постановил взыскать в доход государства 28,6 миллионов акций предприятия (25,07%).

Речь идет об активах, которые были оформлены на компанию OW Capital Management, связанную с Гамзаловым. Их номинальная стоимость составляет более 21,5 млн гривен.

Еще в декабре 2025 года Министерство юстиции Украины обратилось в суд с требованием применить санкции и принудительно изъять этот пакет акций.

В Минюсте объясняли: Гамзалов не просто бизнесмен, а владелец компаний, которые работают на нужды России в условиях войны.

Его структуры поставляли продукцию предприятиям, связанным с военно-промышленным комплексом России и обеспечивали материально-техническую поддержку. Именно это стало ключевым основанием для конфискации активов.

Что предшествовало конфискации активов?