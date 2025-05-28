Стоимость капитала

Речь идет о 25% уставного капитала завода, принадлежащего компании Capital Management GmbH. Номинальная стоимость этого пакета – 21,5 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на АРМА.

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Справочно. Крюковский вагоностроительный завод, расположен в Кременчуге Полтавской области, является одним из ведущих производителей железнодорожного подвижного состава и играет важную роль в транспортной инфраструктуре страны.

Детали конкурса

По информации АРМА, конечный срок подачи тендерных предложений – 4 июня 2025 года. К участию приглашаются компании и организации, которые имеют соответствующий опыт управления активами и соответствуют установленным требованиям.

Почему ищут управляющего на долю Крюковского вагонного завода Речь идет о доле российского акционера Станислава Гамзалова, которую летом 2022 года было передано в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В 2012 году австрийская компания OW Capital Management, приобрела часть акций завода. В мае 2022 года активы были арестованы в рамках уголовного производства по подозрению в выводе более 193 миллионов гривен в Россию с помощью фиктивных контрактов.

К слову, в январе 2023 года стало известно, что на управление этой долей претендует Укрзализныця. Тогдашний председатель правления Александр Камышин заявлял, что компания будет участвовать в конкурсе на управление долей российского акционера.