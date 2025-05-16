В перечне арестованного имущества – комплекс зданий и сооружений, газопроводы, разгрузочные автомобили, конвейеры, грузовой кран, причал и ряд другого оборудования, сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), передает 24 Канал.

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По данным БЭБ, владелец активов – компания, связана с известным бизнесменом, на которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее наложил санкции.

По данным источников Экономической правды, речь идет об Игоре Коломойском.

Что известно о схеме

Как выяснили следователи, еще в 2016 году должностные лица нескольких компаний совершили незаконные операции с этим имуществом, которое в то время находилось в залоге Национального банка Украины. В схеме также фигурируют бывшие акционеры одного из банков, среди которых – сам Коломойский и его ближайшее окружение.

В 2024 году эти же компании продолжили действия, имевшие целью вывод агротерминала из-под залога банка. В частности, компания-владелец имущества сознательно не выполняла обязательства перед заемщиком, создавая риск потери залогового объекта.

Учитывая выявленные нарушения и с целью сохранения активов, суд принял решение об аресте имущества и передаче его под управление АРМА.

Напомним, в январе 2025 года в управление АРМА также передали активы Никопольского завода ферросплавов - предприятия, частично контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это решение принято в рамках уголовного производства относительно вероятного хищения государственных средств в 2014 году служащими ПАО КБ "Приватбанк".