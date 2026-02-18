Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як затриманий співпрацював з Росією?

За даними слідства, спершу росіяни доручили чоловіку приховано обійти периметр однієї з ТЕС, щоб відстежити її стан після попереднього обстрілу. Він мав розповідати все побачене з фотофіксацією технічних споруд й обладнання.

Співробітники Служби безпеки затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон, на який він фотографував зовнішній стан ТЕС,

– ідеться у повідомленні.

Затриманим виявився 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше був ув'язнений за вбивство неповнолітньої дівчини. Ворожі спецслужби помітили його у телеграм-каналі з пошуку заробітку "легких грошей".

Підозрюваний погодився скоригувати повітряні атаки російської армії по енергетичній інфраструктурі Київської області, щоб, як зазначають в СБУ, знеструмити та залишити без теплопостачання більшу частину регіону.

"Під час обшуку на смартфоні затриманого виявлено анонімний чат з куратором від ГРУ Росії, із яким він спілкувався у режимі "зникаючих» повідомлень", – додають у Службі безпеки України.

Чоловікові оголосили підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану, він перебуває під вартою. Згідно з оприлюдненою інформацією, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші подібні випадки