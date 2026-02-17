Наразі триває перевірка озвучених ним фактів та обставин. Про це повідомляє ZAXID.NET.
Що відомо про допит Кривецького?
За даними правоохоронців, слідчі вивчають заяви, які Кривецький зробив публічно. Йдеться про можливі дії або висловлювання, що могли трактуватися як перешкоджання роботі українських військових.
Наразі офіційних підозр експнардепу не оголошено. У СБУ наголошують, що перевірка проводиться в межах чинного законодавства, а всі обставини мають бути встановлені в рамках слідчих дій.
Публічний розголос справа отримала після інтерв’ю Кривецького журналістці Яніні Соколовій. У розмові він зробив низку заяв, які привернули увагу правоохоронців і викликали суспільну дискусію.
"Зрадники викинули неймовірну кількість людей за кордон. Молодь відпустили. Я вважаю, що це геноцид нації. Тих людей, які могли працювати, їздити, в них не було страху, що їх десь на блок-посту зловлять […] Просто побоялись, щоб Україна, не дай Бог, не встала з колін або хтось ще раз не вийшов з картонками [йдеться про мітинги на захист НАБУ і САП – ред.]. Хтось побоявся, щоб ми економічно не підросли, бо це ж прогресивні люди, які працювали", – заявив бізнесмен.
Саме після цього, за інформацією медіа, і викликали політика на допит для з’ясування деталей та перевірки фактів.
Після отримання повістки на допит Ігор Кривецький заявив, що розцінює такі дії як спробу тиску на свободу слова та політичну діяльність та припустив, що "влада може готуватися до виборів і вже зараз намагається усунути потенційних опонентів".
Офіційно у СБУ факт перевірки висловлювань бізнесмена не підтверджували.
Що відомо про Кривецького?
Ігор Кривецький – львівський бізнесмен і колишній політик, якого у бізнесових та політичних колах також знають за прізвиськом "Пупс". Він був одним із ключових фінансових донорів та членом політради партії ВО "Свобода".
У 2010 – 2012 роках Кривецький був депутатом Львівської облради, а у 2012 – 2014 роках – народним депутатом України. Попри політичну риторику партії про відмову від російського бізнесу після 2014 року, пов’язаний із Кривецьким об’єкт нерухомості у центрі Львова орендувала структура російського "Сбербанку".
З 2014 року компанії, наближені до бізнесмена, почали активно скуповувати земельні ділянки, зокрема у колишніх учасників АТО, після чого на цих територіях створили великий відпочинковий комплекс Edem Resort площею близько 110 гектарів. Держава роками судилася за приватизоване озеро з ділянкою, однак Верховний Суд залишив його у власності структур Кривецького.
Ще один резонанс довкола бізнесмена виник через отримання ним наукового ступеня кандидата економічних наук у приватному львівському університеті. У 2025 році СБУ відкривала справу щодо цього навчального закладу через підозру у фіктивному навчанні ухилянтів, однак згодом її закрили.
У бізнесі Кривецький відомий насамперед проєктами у сфері нерухомості та готельного бізнесу. У 2025 році він відкрив п’ятизірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі, а раніше розбудував відпочинкові комплекси під Львовом. Водночас готель "Жорж" у центрі Львова, який належить його родині, перебуває у занедбаному стані, за що власників штрафувала міська влада.