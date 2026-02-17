Наразі триває перевірка озвучених ним фактів та обставин. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Що відомо про допит Кривецького?

За даними правоохоронців, слідчі вивчають заяви, які Кривецький зробив публічно. Йдеться про можливі дії або висловлювання, що могли трактуватися як перешкоджання роботі українських військових.

Наразі офіційних підозр експнардепу не оголошено. У СБУ наголошують, що перевірка проводиться в межах чинного законодавства, а всі обставини мають бути встановлені в рамках слідчих дій.

Публічний розголос справа отримала після інтерв’ю Кривецького журналістці Яніні Соколовій. У розмові він зробив низку заяв, які привернули увагу правоохоронців і викликали суспільну дискусію.

"Зрадники викинули неймовірну кількість людей за кордон. Молодь відпустили. Я вважаю, що це геноцид нації. Тих людей, які могли працювати, їздити, в них не було страху, що їх десь на блок-посту зловлять […] Просто побоялись, щоб Україна, не дай Бог, не встала з колін або хтось ще раз не вийшов з картонками [йдеться про мітинги на захист НАБУ і САП – ред.]. Хтось побоявся, щоб ми економічно не підросли, бо це ж прогресивні люди, які працювали", – заявив бізнесмен.

Саме після цього, за інформацією медіа, і викликали політика на допит для з’ясування деталей та перевірки фактів.

Після отримання повістки на допит Ігор Кривецький заявив, що розцінює такі дії як спробу тиску на свободу слова та політичну діяльність та припустив, що "влада може готуватися до виборів і вже зараз намагається усунути потенційних опонентів".

Офіційно у СБУ факт перевірки висловлювань бізнесмена не підтверджували.

Що відомо про Кривецького?