Какие активы Зарубин имеет в Украине?
Вадим Зарубин, вероятно, причастен к финансированию войны России против Украины, сообщили в СБУ.
Поэтому на его активы наложили арест. Речь идет о:
- 13 объектах коммерческой недвижимости;
- права на 8 добывающих компаний в Украине.
Их общая сумма – 50 миллионов гривен. Среди крупнейших активов россиянина – завод абразивов на Кировоградщине. Арест не позволит ему переписать это имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации.
В чем обвиняют российского олигарха?
По версии следствия, Зарубин регулярно перечислял часть прибыли подконтрольных предприятий на нужды армии России. Самые "спонсорские" донаты он направлял на приобретение внедорожников, беспилотных систем и топлива для армии России.
Для вывода средств он, вероятно, использовал сеть подконтрольных компаний. На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зарубину о подозрении в финансировании страны-агрессора.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.